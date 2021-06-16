На думку американського лідера, нова холодна війна "не в інтересах жодної зі сторін".

Президент США Джо Байден вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін не прагне до нової холодної війни з Америкою.

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції у Женеві 16 червня.

«Я не думаю, що він прагне до холодної війни зі Сполученими Штатами», – сказав він.

За словами Байдена, під час переговорів він заявив Путіну, що нова холодна війна «очевидним чином не в інтересах жодної зі сторін».

Зустріч Байдена та Путіна у Женеві

Читайте такожПутін заявив, що Байден "зателефонував та пояснив все" після заяви про "вбивцю"У середу, 16 червня, у Женеві пройшла зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним.

За підсумками зустрічі першим прес-конференцію дав Путін. Зокрема, він говорив про вступ України в НАТО, Донбас та Мінські угоди.

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Автор: Катерина Шварц