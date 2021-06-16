Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками женевського саміту.

Президент США Джо Байден заявив, що передав російському главі під час зустрічі у Женеві непорушну прихильність США до суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками женевського саміту.

«Я передав непорушну прихильність США до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми обговорювали Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості – він (Путін – ред.) не заперечував мені. Але звичайно відмінності були», – заявив Байден.

Американський глава зауважив, що «було важливо зустрітися особисто».

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Також Байден наголосив у розмові з російським президентом, що Сполучені Штати стоять «пліч-о-пліч зі своїми союзниками».

«Ми виконуємо зобов’язання, які продиктовані демократичними міркуваннями, ми зустрічаємо найбільші виклики сьогодні. Сьогодні ми будемо розуміти, як це робити з Росією і як організовуватимемо американсько-російські відносини», – зазначив він.

У середу, 16 червня, в Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним.

На перемовинах були присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі. Зустріч може тривати чотири-п'ять годин.

Планувалося, що очільники двох держав обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють сторони": стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

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Автор: Яна Ставська