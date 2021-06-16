У середу, 16 червня, в Женеві відбувається зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним. Початок саміту - о 14:00 за київським часом.
Про що говоритимуть Путін та Байден
Очільники двох держав обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють сторони": стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.
Читайте такожУ День зустрічі Байдена і Путіна посла України прийматимуть у ДерждепіКрім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.
Після завершення переговорів президенти виступлять на прес-конференціях.
Скільки триватиме зустріч Байдена з Путіним
На перемовинах будуть присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі. Зустріч може тривати чотири-п'ять годин.
В адміністрації Білого дому розповіли журналістам, що перерви чи обід не заплановані.
Зустріч Путіна та Байдена: онлайн-трансляція
УНІАН веде текстову онлайн-трансляцію зустрічі президента США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram