За інформацією Білого дому, зустріч Байдена та Путіна може тривати чотири-п'ять годин.

У середу, 16 червня, в Женеві відбувається зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним. Початок саміту - о 14:00 за київським часом.

Про що говоритимуть Путін та Байден

Очільники двох держав обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють сторони": стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

Читайте такожУ День зустрічі Байдена і Путіна посла України прийматимуть у ДерждепіКрім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.

Після завершення переговорів президенти виступлять на прес-конференціях.

Скільки триватиме зустріч Байдена з Путіним

На перемовинах будуть присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі. Зустріч може тривати чотири-п'ять годин.

В адміністрації Білого дому розповіли журналістам, що перерви чи обід не заплановані.

Зустріч Путіна та Байдена: онлайн-трансляція

УНІАН веде текстову онлайн-трансляцію зустрічі президента США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві.

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Автор: Ольга Робейко