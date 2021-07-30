Приблизно третина невакцинованих американців готова зробити щеплення за гроші.

Президент США Джо Байден закликав уряди штатів і місцеві влади пропонувати по 100 доларів кожному американцеві, який вакцинується від коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Білий дім використовує агресивніший підхід до боротьби зі штамом "Дельта".

"Президент закликає кожен штат, територію і місцевий уряд використовувати це фінансування ARP для забезпечення 100 доларів кожному, хто буде вакцинований", - йдеться у повідомленні.

На переконання американського лідера, "фінансові стимули слугують для деяких людей мотивуючим фактором для вакцинації".

"Це епідемія невакцинованих. Помирають люди, які не мають помирати", - заявив Байден.

Згідно з оприлюдненим раніше опитуванням, третина невакцинованих американців заявили, що гроші допоможуть їм погодитися на щеплення від COVID-19.

Ситуація з вакцинацією у США

У США повністю вакциновано 48,91% населення, ще 7,83% американців вакциновані частково. Адміністрація Байдена ставила завдання забезпечити 70% дорослого населення США хоча б одним уколом вакцини від COVID-19 до 4 липня 2021. У Білому домі пояснювали, що досягти цієї мети не вийшло в основному через небажання молодих американців робити щеплення.

Як повідомляв УНІАН, жителям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за щеплення від COVID-19. Гроші можна отримати тільки за першу дозу в міському центрі вакцинації.

Автор: Олег Давигора