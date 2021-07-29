У місті через штам Дельта різко почало збільшуватися число хворих.

Жителям Нью-Йорка платитимуть по 100 доларів за щеплення від COVID-19. Гроші можна отримати тільки за першу дозу в міському центрі вакцинації.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мер Нью-Йорка запропонував виплачувати винагороду за щеплення після того, як оголосили, що всі робітники повинні вакцинуватися або проходити щотижневе тестування на коронавірус.

При цьому в місті різко збільшилася кількість випадків COVID-19 через штам Дельта. Згідно з даними Департаменту охорони здоров'я штату, повністю вакцинувалися від 45% до 65% жителів міста.

Як раніше повідомляв УНІАН, парламент Франції схвалив закон, що вводить спеціальні санітарні пропуски для поїздок всередині країни та відвідування ресторанів, а також обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

Закон вимагає, щоб усі працівники сектору охорони здоров'я зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19 до 15 вересня, в іншому випадку вони можуть бути відсторонені.

Автор: Анастасія Горбачова