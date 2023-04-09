У березні президент США провів важливу зустріч з главою уряду Британії в Сен-Дієго.

Президент США Джо Байден запланував новий "раунд" переговорів з чинним главою уряду Британії Ріші Сунаком після нещодавньої зустрічі в Сан-Дієго, яку сторони провели у березні. Тоді, крім інших глобальних питань, політики також торкнулися теми України.

За даними Daily Mail, Байден та Сунак домовилися знову зустрітися на території Північної Ірландії, в Белфасті, 11 квітня.

Візит Байдена приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди - політичний документ про врегулювання війни в Північній Ірландії 1998 року.

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Передбачається, що Сунак особисто зустріне президента США у вівторок ввечері. У Белфаст Байден полетить на борту авіаперевізника Air Force One.

За даними Reuters, "голос" Америки має велику вагу в політичному житті Північної Ірландії. Наразі Вашингтон намагається знизити напругу в регіоні, пов'язану з укладенням Brexit - виходом Великобританії з ЄС.

Остання зустріч Байдена та Ріші Сунака

Нагадаємо, що востаннє президент США приймав свого політичного колегу прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака на своїй території, в місті Сан-Дієго.

Відповідний візит чиновник здійснив 13 березня разом з главою уряду Австралії. На зустрічі сторони обговорили своє партнерства в рамках Альянсу AUKUS - досить "молодого" союзу, який США, Британія та Австралія створили для протидії впливу Китаю. Головною темою зустрічі стали деталі угоди про підводні човни.

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