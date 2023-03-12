У Китаї розкритикували плани трьох країн і заявили, що вони повинні "робити більше речей, які сприятимуть регіональному миру та стабільності".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак полетів до США у неділю, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе. Метою зустрічі є узгодження остаточних деталей угоди про підводні човни, спрямованої на протидію Китаю (AUKUS).

Про це пишуть Reuters і Bloomberg. Очікується, що на зустрічі в Сан-Дієго 13 березня будуть прийняті рішення щодо подальших кроків Австралії з отримання атомних підводних човнів.

У понеділок Велика Британія також опублікує оновлену інформацію про свою безпеку, оборону та зовнішню політику, відому як "Інтегрований огляд", у якій буде зазначено, як Лондон реагуватиме на зростаючі загрози у світі. За даними офісу Сунака, оновлення "Інтегрованого огляду оборони й безпеки" міститиме серйозні ризики з боку Росії Володимира Путіна, а також зростаючу загрозу з боку Китаю.

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У суботу, 11 березня, Ріші Сунак високо оцінив альянс AUKUS і сказав, що такі партнерства є прикладом британського підходу.

"У неспокійні часи глобальні альянси Великої Британії є нашим найбільшим джерелом сили та безпеки. Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проекту, який зміцнює зв'язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічні переваги вдома", - сказав Сунак.

За словами людей, обізнаних із обговореннями, для створення першого підводного човна знадобляться роки, що, імовірно, потребуватиме тимчасових заходів, пише Bloomberg. Наприклад, США можуть розмістити свої атомні підводні човни в Австралії або продати цій країні підводні човни класу "Вірджинія".

За словами джерел Bloomberg, новий австралійський флот атомних підводних човнів буде заснований на модифікованій британській конструкції з американськими деталями та модернізаціями.

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін розкритикувала план у четвер, сказавши журналістам у Пекіні, що три країни повинні "робити більше речей, які сприятимуть регіональному миру та стабільності".

Угода AUKUS - що відомо

Велика Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS (Австралія-Великобританія-США) у 2021 році в рамках зусиль щодо протидії зростанню військового впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з початковою угодою AUKUS, оголошеною у 2021 році, Сполучені Штати та Велика Британія погодилися надати Австралії технології та можливості для виробництва атомних підводних човнів. Британія візьметься за навчання австралійських моряків-підводників. На думку союзників Австралії по AUKUS, оновлення її флоту підвищить військові можливості країни, але це відбудеться до 2040 року.

Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла з угоди з Францією щодо будівництва неатомних підводних човнів на $66 мільярдів, що викликало невдоволення лідерів у Парижі. Там назвали таку поведінку США та Австралії "неприйнятною між союзниками та партнерами". Франція вперше в історії відкликала послів із США і Австралії, і навіть поставила під сумнів свій союз із НАТО, заявивши про "брехню" і відсутність довіри в Альянсі.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили підтримку та солідарність з Францією під час зустрічі у Нью-Йорку, де обговорювали угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Париж втратив контракт на постачання підводних човнів. Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що йому важко зрозуміти крок Австралії, Британії та США.

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