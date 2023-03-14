Чи буде він говорити з лідером КНР найближчим часом, Байден відповів "так".

Президент США Джо Байден розраховує переговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном "найближчим часом", повідомляє Reuters.

Телефонна розмова пройде після оприлюднення подробиць великої угоди США щодо підводних човнів з Великою Британією та Австралією, спрямованої на протидію Китаю.

На питання на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком в Сан-Дієго, чи не турбується він про те, що Китай розцінить угоду по підводних човнах AUKUS як агресію, Байден відповів "ні".

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Чи буде він говорити з лідером КНР найближчим часом, Байден відповів "так", але на інше питання, чи повідомить він журналістам, коли вони будуть розмовляти, він відповів "ні".

Угода AUKUS про надання Австралії атомних підводних човнів спрямована на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, і Пекін засудив його як незаконний акт розповсюдження ядерної зброї.

Відносини Китаю, США та України - останні новини

Байден в середині лютого заявив, що планував переговорити з Сі Цзіньпіном про виявлені біля військових об'єктів США "китайські шари-розвіднии". Дискусії з приводу того, чи належали шари справді китайській розвідці, погіршили і без того напружені відносини між країнами.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що США хочуть відновити регулярні контакти з Китаєм, і Байден розраховує поговорити з Сі по телефону. "Конкуренція вимагає діалогу і дипломатії. Ми закликаємо КНР впорядкувати способи спілкування на вищому рівні", - сказав Салліван минулого тижня, маючи на увазі Китай, обговорюючи AUKUS.

На питання, коли може відбутися дзвінок Сі, Салліван відповів: "Коли народний конгрес завершиться і уряд, включаючи президента, повернеться до роботи в Пекіні, президент (США) очікує можливості поговорити телефоном".

The Wall Street Journal напередодні повідомив, що Сі планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. У повідомленні йшлося, що цей дзвінок, ймовірно, відбудеться після візиту Сі в Москву наступного тижня для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

У понеділок Салліван заявив, що Вашингтон публічно та приватно заохочував Сі поговорити із Зеленським, щоб вони почули "не лише російську точку зору" на війну. Салліван додав, що Україна не підтвердила телефонну розмову між Сі і Зеленським.

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