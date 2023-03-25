Президент США заявляє, що Китай ще не надавав Росії значних озброєнь.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що уявлення про союз Китаю і Росії значно перебільшені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

Байден заявив, що саме такі країни як США і Канада розширюють альянси.

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"Скажіть мені, як насправді ви бачите обставини, за яких Китай взяв певні значні зобов'язання перед Росією? Які зобов'язання вони можуть взяти, економічно?", - сказав Байден.

При цьому, президента США перебив журналіст і сказав, що між Китаєм і Росією зросли обсяги торгівлі.

Своєю чергою, Байден сказав: "Їхня торгівля зросла у порівнянні з чим?".

Президент США запевняє, що якщо Китай і Росія дійсно створять коаліцію, то Захід об'єднає ще більше країн.

"Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно. Але я думаю, що ми значно перебільшили. Я чую впродовж останніх трьох місяців про те, що Китай збирається надати серйозну зброю Росії... Вони ще цього не зробили. Це не означає, що вони не будуть цього робити, але вони ще цього не робили. І якщо щось станеться, Захід об'єднається набагато сильніше", - наголосив Байден.

У цьому зв'язку, він сказав, що має на увазі країни чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad) - США, Австралія, Індія, Японія. Окремо він сказав про союз США, Японії і Південної Кореї, а також тристоронній оборонний формат AUKUS: Австралія, Велика Британія і США.

"Я хочу уявити це у перспективі. Я не сприймаю це легковажно - що Китай і Росія роблять, і це може стати набагато гіршим. Але треба подивитися на це у перспективі. Ми є об'єднаними коаліціями: США і Канада", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, 20-22 березня Сі Цзіньпінь відвідував Москву і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом Пекіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Китай не переходить "червоних ліній" у співпраці з Росією - їхня "безмежна дружба" має кордони.