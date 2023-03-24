Пекін бачить себе координатором, а не посередником.

Китай не переходить "червоних ліній" у співпраці з Росією - їхня "безмежна дружба" має кордони.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Європа має вітати будь-які спроби Пекіна дистанціюватися від Москви і відмови надавати країні-агресору зброю, пише The Guardian.

"Ця безмежна дружба, схоже, має деякі межі", - наголосив Боррель.

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За словами дипломата, пропозиції Китаю про мир свідчать, що він не хоче ставати союзником Росії повною мірою. На думку Борреля, Пекін хоче відігравати роль координатора, а не посередника.

У виданні нагадали, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у спільній російсько-китайській заяві було сказано про "безмежну дружбу" між країнами. Після зустрічі президента Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна в загальній заяві цього формулювання не було.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому Китай представив свій "мирний план" щодо війни в Україні. Раніше США попередили, що пропозиції Пекіна фактично означають збереження за РФ захоплених територій України.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, поки окупаційні війська не підуть за межі міжнародно визнаних кордонів України.

Після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом Пекіна.

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