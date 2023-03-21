Однак він не бачить готовності України погодитися на цей сценарій.

Російський диктатор Володимир Путін фактично підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом, запропонованим Китаєм.

Під час прес-конференції за підсумками переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном Путін наголосив, що сторони обговорили війну в Україні. Пропозиції Китаю щодо закінчення війни Росії подобаються.

"Багато положень висунутого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть стати основою мирного врегулювання, коли до нього будуть готовими на Заході і у Києві. Однак, поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - заявив Путін.

Диктатор обурився, що поки вони з Сі думали про мир в Україні, Велика Британія оголосила про постачання боєприпасів із збідненим ураном. Путін заявив, що "Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця".

"Мирний план" Китаю

Китай дотримувався нейтралітету з початку повномасштабної війни в Україні, але у річницю вторгнення несподівано представив своє бачення миру. Мирний план складається з 12 пунктів. У документі війну називають "українською кризою",а про виведення російських військ згадки немає.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "мирний план" Китаю насправді є висловлення просто думок Пекіном. Однак зауважив, що це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Згодом радник голови ОП Подоляк заявив, що "мирний план" Китаю позбавлений логіки, натомість містить протиріччя.

Вас також можуть зацікавити новини: