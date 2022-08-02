Влада Бельгія заморозили близько 50,5 мільярда євро активів, які належать російським фізособам, компаніям або організаціям, що потрапили під санкції Євросоюзу після вторгнення РФ в Україну.
Про це розповів газеті De Tijd представник Міністерства фінансів Бельгії Френсіс Адінс.
Зазначимо, що востаннє Бельгія публікувала інформацію про заморожені російські активи ще в березні. Тоді вона заблокувала 3,5 мільярда євро, що майже в 15 разів менше, ніж зараз.
Бельгія, зокрема, заморозила готівку та акції, які перебувають на її території. Вони належать 1129 фізичним особам і 110 компаніям з РФ. У Мінфіні Бельгії відмовляються розкривати, кому належать заблоковані активи.
"Ми можемо сказати тільки те, що заморозили великі суми активів особам, які були в останніх хвилях санкцій", - розповів Адінс.
За його словами, мова йде про шостий і сьомий пакети.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі розповіли, чи розвалиться РФ під дією санкцій.