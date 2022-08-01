Вартість розриву із Заходом буде для Росії надзвичайно високою.

У Євросоюзі застерігають від сподівань на те, що РФ впаде під тиском західних санкцій.

Про це йдеться в документі, в якому голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель аналізує вплив санкцій ЄС на економіку Росії та її геополітичне положення.

Він висловлює впевненість, що вартість розриву із Заходом буде для Росії надзвичайно високою.

"Розраховувати на тотальний колапс під дією санкцій - навіть якщо вони не лише необхідні, а й дієві - оманливо. Правда полягає в тому, що поки Росія має значні природні ресурси, особливо нафту, її режим знаходитиме засоби для виживання", - пише чиновник.

Боррель вважає, що економічні санкції неодмінно призведуть до погіршення рівня життя у Росії й не дадуть її економіці розвиватись.

Він прогнозує, що РФ буде змушена рухатись у бік Китаю та більше покладатися на співпрацю з ним.

"Російському режиму доведеться замість процвітання вибрати політичне виживання під китайським крилом. У Китаї зрозуміли, що інтеграція у світову економіку є передумовою для розквіту, тоді як Путін робить протилежний вибір", - пише Боррель.

Боррель переконаний, що єдиною перспективною сферою китайсько-російського співробітництва є енергетика, і тому Китай не буде жертвувати своїми інтересами задля дружби з РФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в ЄС набуло чинності ембарго на російське вугілля.