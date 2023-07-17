На головний пост британського оборонного відомства претендують декілька людей.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес має намір покинути свій пост. Він ще не назвав свого наступника, але боротьба за крісло вже почалася, адже керівництво оборонним відомством у воєнний час може творити чудеса з репутацією.

Видання Politico назвало можливих кандидатів на пост глави міноборони Британії.

Джон Глен

Велика частина перебування Уоллеса на посаді була відзначена напруженістю між Міноборони, що прагнуло збільшити оборонний потенціал, і Міністерством фінансів, яке сповнене рішучості тримати під контролем багатомільярдний оборонний бюджет країни.

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Прем'єр-міністр Ріші Сунак завжди міг вирішити це питання, призначивши контролера в Міністерстві оборони. Одне з імен у списку - Джон Глен, в даний час заступник канцлера Джеремі Ханта в казначействі.

Професійний політик без військового досвіду, Глен віддано служив під керівництвом Терези Мей, а потім Бориса Джонсона на молодших міністерських посадах, перш ніж зайняти свою найвищу посаду під керівництвом Сунака.

ЗМІ повідомляють, що Глен останнім часом проявляє інтерес до всього, що пов'язано з обороною. Нещодавно в ефірі він давав коментар від імені уряду, коли ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував недовгий бунт в Росії.

Джеймс Хіпі

Будучи другим за значимістю політиком у Міністерстві оборони, Хіпі часто замінює Уоллеса. Він визнав і став на бік Міноборони в суперечках з Мінфіном, вказавши на ефективну взаємодію за зачиненими дверима. Згідно з деякою інформацією, Хіпі буде обраний Уоллесом для цієї роботи.

Він працює у департаменті з 2019 року, спочатку міністром закупівель, а в 2020 році був підвищений до посади у збройних силах.

Він був присутній у кабінеті під час короткого прем'єрства Ліз Трас. Хіпі заявив, що піде з цієї посади, якщо Трас відмовиться від обіцянки підвищити витрати на оборону Великобританії до 3% ВВП до 2030 року — зобов'язання, яке Сунак з тих пір відхилив.

Як і Уоллес - і на відміну від чотирьох попередніх міністрів оборони до нього - Хіпі має військовий досвід, що зазвичай вважається перевагою для цієї роботи.

Пенні Мордаунт

Лідер палати громад Пенні Мордаунт раніше вже була міністром оборони, хоча й недовго. Її призначили на цю роль у травні 2019 року, але Борис Джонсон швидко звільнив її з посади, коли через два місяці він замінив Терезу Мей на Даунінг-стріт.

З тих пір Мордаунт зміцнила свою репутацію можливого майбутнього лідера, включаючи третє місце в одному з минулорічних конкурсів лідерів консерваторів, а потім відігравши провідну роль у коронації короля Карла III. Вона представляє Північний Портсмут, місце з сильною морською присутністю, і служила в Королівському військово-морському резерві. Однак Сунак уже виступав проти її підвищення і навряд чи захоче ще більше посилювати потенційну суперницю.

Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ претендує на посаду Уоллеса, хоча такий крок був би ефективним пониженням з однієї з найважливіших державних посад Великобританії.

Як і Уоллес, репутацію Клеверлі зміцнив завдяки війні в Україні. Він постійно оголошує останню урядову лінію з українського питання на прес-конференціях та на ефірах. Він популярний всередині країни, попри численні ворогуючі угруповання консерваторів, і йому приписують допомогу в поліпшенні відносин між Великобританією та ЄС.

Проте переведення Клеверлі на посаду міністра оборони зробить посаду МЗС вакантною, чого Сунак, можливо, хотів би уникнути.

Том Тугендхат

Раніше голова впливового комітету Палати громад у закордонних справах, де він займав жорстку позицію щодо Китаю, Тугендхат отримав посаду міністра при Ліз Трас, і йому довірили залишитися при Сунаку. Він також має військовий досвід. Тугендхат служив в Іраку та Афганістані і залишається військовим резервістом.

Тим не менш, посада старшого міністра оборони в Кабінеті міністрів може стати занадто великим стрибком для людини з досвідом роботи на міністерському посту менше року - з 2022 року обіймає посаду міністра безпеки.

Енн-Марі Тревелян

Тревелян має ранній досвід роботи міністром оборони та міністром юстиції прем'єр-міністром-консерватором. Вона процювала з Борисом Джонсоном попри те, що вона втратила своє місце в Кабінеті міністрів.

У 2020 році, коли Джонсон скасував Міністерство міжнародного розвитку, позбавивши Тревелян відомства. У минулому році Сунак змістив Тревелян з посади міністра транспорту до посади молодшого міністра в міністерстві закордонних справ. Але якщо він хоче виправити ситуацію, то ім'я Тревелян може назвати кандидатом на посаду Уоллеса.

Джонні Мерсер

Відвертий Джонні Мерсер рідко зникає з заголовків. Ветеран збройних сил, член парламенту Плімута давно виступає за поліпшення життя ветеранів збройних сил і дотримується безкомпромісного підходу до соціальних мереж.

Він покинув уряд Бориса Джонсона в розпал сварки через переслідування солдатів, які служили в Північній Ірландії, але повернувся на посаду міністра у справах ветеранів під час прем'єрства Сунака.

Його часта критика останніх трьох прем'єр-міністрів-консерваторів, включно з Ліз Трас, може призвести до того, що Сунак відмовиться від призначення Мерсера на високу посаду.

Відставка Уоллеса з поста міністра оброни Великобританії - що відомо

15 липня 2023 року видання ВВС повідомило, що британський міністр оборони Бен Уоллес вирішив піти у відставку у найближчі місяці. Відзначається, що це станеться, коли прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак буде проводити перестановки в уряді країни.

Крім того, Уоллес не братиме участі на наступних виборах до парламенту.

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