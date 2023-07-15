Пояснюючи своє рішення, Воллес сказав, що провів більше семи років з трьома телефонами біля свого ліжка.

Британський міністр оборони Бен Воллес, який є активним прихильником України, прийняв рішення залишити цей пост в найближчі пару місяців.

Він уточнив, що піде з посади, коли прем'єр-міністр країни Ріші Сунак буде проводити перестановки в уряді. Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на джерела, це може бути у вересні.

Також міністр не виставлятиме свою кандидатуру на наступних виборах до парламенту.

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Як зазначило видання, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Британії змінилося три прем'єр-міністри, але Воллеса щоразу перепризначали на посаду міністра оборони.

"Я почав кар'єру в політиці в шотландському парламенті в 1999 році - 24 роки тому. Я провів більше семи років з трьома телефонами біля ліжка", - сказав міністр в Інтерв'ю Sunday Times.

За даними ЗМІ, Воллес повідомив прем'єр-міністру Ріші Сунаку про свої плани ще місяць тому.

Бен Воллес і Україна

Воллес є прихильником політики своєї країни щодо підтримки України з самого початку широкомасштабної війни. Він завжди підтримував постачання зброї для ЗСУ, а також програми підготовки та навчання українських військових.

Однак на саміті НАТО трапився інцидент із заявою Воллеса, який сказав, що Україні варто було б активніше дякувати своїм західним партнерам за допомогу. Український президент Володимир Зеленський в різкій манері відповів на ці слова. Після цього британський міністр заявив, що його слова були неправильно витлумачені.

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