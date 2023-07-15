Прем'єр Британії Ріші Сунак хоче оновити свою команду.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес восени може покинути свою посаду.

Як повідомляє The Times, Воллес розуміє, що його час у кріслі голови Міноборони добігає до кінця. Політик очолював Міністерство оборони за трьох прем'єр-міністрів і зміг впоратися з низкою військових криз.

Видання зауважило, що рейтинг Воллеса почав зростати всередині Британії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними The Times, восени не лише Воллес піде у відставку - в уряді буде масштабна чистка.

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"Прем'єр Британії Ріші Сунак готується змінити свою команду, оскільки він намагається перезавантажити свій уряд перед наступними виборами після виснажливого початку перебування на посаді прем'єр-міністра", - пише британська преса.

Очолити Міноборони після Воллеса можуть головний секретар Королівської Скарбниці Джон Глен, молодший міністр з питань безпеки Том Тугендхат або колишня міністр транспорту Анн-Марі Тревельян.

Додамо, що Воллеса на пост голови Міноборони призначив Борис Джонсон влітку 2019 року.

Скандальна заява Воллеса про "невдячну" Україну

Воллес під час саміту НАТО у Вільнюсі звинуватив Україну в "недостатній вдячності союзникам за підтримку".

Президент Зеленський іронічно прокоментував несподівану заяву Воллеса. Він запропонував щоранку дякувати Воллесу, лише хай той напише, як це треба робити.

Пізніше Воллес виправдався за свої слова, заявивши, що його неправильно зрозуміли.

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