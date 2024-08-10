Берегова охорона США під час патрулювання біля Алеутських островів на Алясці виявила корабель Військово-морських сил РФ в межах виключної економічної зони США.

Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на Берегову охорону. За її даними, російський корабель плив за 48 км на південний схід від перевалу Амукта, він рухався "в міжнародних водах, але все ще перебував в межах виключної економічної зони США", яка простягається на 370 км від берегової лінії США.

Російський корабель засікли з катера берегової охорони США та з гелікоптера авіабази берегової охорони Кадьяк. Американський катер берегової охорони не виходив на зв’язок із російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід.

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"Ми зустріли їх, щоб переконатися, що не порушуються інтереси США на морських водах навколо Аляски", - прокоментував командир катера Стівен Балдовскі.

Ситуація навколо Адяски

Китайські та російські бомбардувальники 24 липня разом влетіли в зону американської ППО на Алясці, що спонукало американські та канадські сили почати їхнє перехоплення та супровід.

Таке зіткнення не становить загрози серйозної ескалації, однак воно, як писало The Telegraph, стало нагадуванням про розширення повітряної могутності Китаю, і воно підкреслює високі ставки, оскільки американці спішно розробляють контрзаходи.

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