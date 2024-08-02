Коли два бомбардувальники КНР і два російські бомбардувальники влетіли в зону ППО Аляски, винищувачі ВПС США і Канади піднялися в повітря, щоб зустріти їх.

Китайські та російські бомбардувальники 24 липня разом влетіли в зону американської ППО на Алясці, що спонукало американські та канадські сили почати їхнє перехоплення та супровід.

Таке зіткнення не становить загрози серйозної ескалації, однак воно, як пише The Telegraph, стало нагадуванням про розширення повітряної могутності Китаю, і воно підкреслює високі ставки, оскільки американці спішно розробляють контрзаходи.

Коли 24 липня два бомбардувальники КНР Xi-an H-6 і два російські бомбардувальники Ту-95 влетіли в зону ППО Аляски, винищувачі ВПС США і Канади піднялися в повітря, щоб зустріти їх.

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Видання зазначило, що перехоплення російських літаків - звичайна справа. Перехоплення китайських літаків - більш рідкісне явище, і з дуже простої причини. Коли справа доходить до дальньої авіації, ВПС армії Китаю на десятиліття відстають від ВПС Росії або США.

Як зазначило видання, у міру вдосконалення китайських бомбардувальників вони все далі й частіше виходять у Тихий океан. Не секрет, що ці далекі вильоти є тренуванням перед війною. "Якщо Китай коли-небудь виправдає десятиліття погроз і вторгнеться на Тайвань, а США прийдуть на допомогу Тайваню, очікуйте, що китайські бомбардувальники націляться на авіаносні групи ВМС США в морі, а потенційно і на бази ВПС США в усьому Тихоокеанському регіоні", - написало видання.

"Зупинка цих бомбардувальників стане головним пріоритетом американських льотчиків-винищувачів, які захищають флот і бази США", - підсумувало видання.

Російські літаки над Аляскою

4 серпня стало відомо, що північноамериканське командування повітряно-космічної оборони виявило і відстежило чотири російські військові літаки, що діяли в зоні ідентифікації ППО Аляски.

"Російський літак залишився в міжнародному повітряному просторі і не заходив у суверенний повітряний простір США або Канади. Активність Росії в зоні ППО на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - сказано в повідомленні.

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