Костадінов заявив, що Україна перебуває в "стані розпаду".

Лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Констадін Костадінов заявив, що південна частина Одещини має повернутись до складу Болгарії, бо більшість її населення становлять болгари.

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що підтримує бажання новообраного президента Дональда Трампа приєднати до США Канаду. За аналогічним принципом Костадінов виступає за об’єднання в спільну державу Болгарії та Північної Македонії, а також повернення до її складу Південної Бессарабії:

"Ця територія понад 450 років перебувала у складі болгарської держави, болгари є корінним населенням цього регіону (ще з VI століття) і донині залишаються більшістю населення. Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки".

Він також заявив, що Україна зараз перебуває в "стані розпаду", і на майбутньому конгресі, де вирішуватиметься "доля української державності", Болгарія повинна висунути свої претензії на Бессарабію.

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У посольстві України в Болгарії вже відреагували на заяву Костадінова та закликали керівництво країни засудити висловлювання політика. Дипломати зазначили, що той підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі.

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля", - йдеться у повідомленні.

Південна Бессарабія (Буджак) - історична область у міжріччі Дунаю та Дністра, на південному заході Одеської області. На півночі межує з Молдовою, на заході - з Румунією. Південна Бессарабія увійшла до складу Української РСР не 34 роки, як стверджує Костадінов, а 85 років тому - у 1940-му.

Зазіхання Трампа на Канаду

Нагадаємо, що новообраний американський президент зробив декілька заяв щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки. Невдовзі він вже прямо закликав її жителів об'єднатися в одну країну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відкинув цю пропозицію. На його думку, Трамп робить такі заяви, щоб відволікти увагу від підвищення тарифів на канадський імпорт.

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