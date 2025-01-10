Трюдо заявив, що не турбується про те, що США дійсно вдадуться до анексії Канади.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що заяви Дональда Трампа про анексію Канади є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт, пише The Hill.

"Президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, змушує людей відволіктися від розмови про 25-відсоткові тарифи на нафту та газ, електрику, сталь та алюміній, пиломатеріали та бетон", - сказав Трюдо в інтерв'ю на каналі CNN.

Він зазначив, що в результаті, "все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо Трамп піде на ці тарифи. І це те, на чому, я думаю, нам слід зосередитися трохи більше".

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При цьому Трюдо заявив, що не турбується про те, що США дійсно вдадуться до анексії Канади.

"Цього не станеться. Канадці неймовірно пишаються тим, що вони канадці. Один зі способів, яким ми найлегше визначаємо себе, - це те, що ми не американці", - наголосив він.

Трюдо також заявив, що його відставка жодним чином не пов'язана з перемогою Трампа у США і додав, що добре працював із Трампом під час його першого президентського терміну.

"Конкретна спільна робота - це те, що нам вдавалося робити в минулому, і я з нетерпінням чекаю на продовження роботи з ним упродовж наступних двох місяців, поки я ще перебуваю на посаді", - додав Трюдо.

Трамп і Канада

Нагадаємо, що обраний американський президент та його оточення відзначилися низкою заяв про бажання приєднати до США інші території. Трамп говорив, що Канада може стати 51-м американським штатом, називаючи прем'єра Трюдо її губернатором. Він обіцяє країні захист і зниження податків.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо вже писав у X, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів.

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