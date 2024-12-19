Прем’єр-міністр країни чекає згоди парламенту для ратифікації договору.

Прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев наразі відмовився від підписання угоди про безпеку з Україною, і це становить ризик для переговорів щодо формування уряду. Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що глава болгарського уряду заявив, що йому потрібна згода парламенту для ратифікації угоди, відклавши церемонію підписання з президентом України Володимиром Зеленським, яка мала відбутися на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі в четвер. Документ, зокрема, передбачає допомогу в сфері безпеки та навчання для Києва в його боротьбі з вторгненням Росії.

"Відмова Главчева щодо угоди є останньою главою поточної політичної кризи в Болгарії. За останні чотири роки в країні було проведено сім виборів, результати яких були непереконливими, і уряди протрималися недовго. Підтримка Софією Києва, яка була неоднозначною, є делікатним політичним з боку країни-члена ЄС, яка має історію тісних зв’язків з Росією", - йдеться у статті.

Відео дня

За словами Главчева, його непокоїть 10-річний термін дії угоди. Водночас він додав, що ЄС повинен "продемонструвати єдність" з Україною, і сказав, що допомогу Києву необхідно надавати якомога довше, поки не буде досягнуто "стійкого і справедливого миру".

Водночас ЗМІ підкреслює, що колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, партія якого перемогла на жовтневих виборах, зараз веде переговори з меншими партіями, включаючи проросійських соціалістів, намагаючись побудувати стабільну коаліцію. При цьому соціалісти, а також націоналістичні партії висловили незгоду з ухваленням угоди про безпеку.

Відносини Болгарії та України

У липні УНІАН повідомляв, що Болгарія знайшла "зайві" боєприпаси для України. Виявилося, що є те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії.

Раніше стало відомо, що Болгарія вперше передала військову допомогу Україні не в режимі "таємно". До пакету військової допомоги увійшли 100 одиниць бронетехніки - в основному БТР.

Вас також можуть зацікавити новини: