Новий безпілотник, який спостерігає за роботою російських військових, таки увійшов у акваторію Чорного моря.

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk з позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря.

Такі дані показав сервіс Flightradar24. Перед цим кілька годин американський дрон кружляв у повітряному просторі Румунії. Злетів RQ-4 з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.

Нагадаємо, американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця збиття іншого американського безпілотника та спостереження за роботою російських військових, які шукають уламки дрона.

Відео дня

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що держава бачить, що росіяни намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Але, за його словами, ймовірно, дрон розлетівся на шматки від удару об воду, і затонув на глибині в тисячі метрів.

Інцидент з американським БПЛА

14 березня стало відомо про збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper російським винищувачем Су-27 над Чорним морем в районі окупованого Криму.

У РФ тут же заявили, що політ MQ-9 Reaper був провокацією. На що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, шо американські дрони будуть літати там, де не забороняє міжнародне право.

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