Адміністрація Байдена применшила значення уламків безпілотника або можливість отримати будь-яку конфіденційну інформацію з його залишків.

США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі деякі уламки збитого американського розвідувального безпілотника.

Як повідомив CNN американський чиновник, знайомий з цим питанням, він описав виявлені уламки як шматки скловолокна або дрібні деталі безпілотника MQ-9 Reaper.

Росія досягла місця, де в Чорному морі впав американський розвідувальний безпілотник, приблизно в 70-80 милях на південний захід від Криму.

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Але адміністрація Байдена применшила уламки безпілотників або можливість отримати будь-яку конфіденційну інформацію з його останків.

"Ми унеможливили для них можливість зібрати що-небудь, що має розвідувальну цінність, по залишках цього безпілотника, які б залишки не знаходилися на поверхні води", - сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки.

За словами американських чиновників, після зіткнення американського безпілотника та російських винищувачів рано вранці у вівторок оператори безпілотників вжили заходів, щоб стерти чутливе програмне забезпечення безпілотника, перш ніж він впаде в Чорне море.

"Все, що залишилося ... плаваюче, швидше за все, буде поверхнями управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, для них немає реальної внутрішньої цінності з точки зору реінжинірингу або чогось в цьому роді", - сказав Кірбі.

Збиття американського безпілотника над Чорним морем

14 березня стало відомо про збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper російським винищувач Су-27.

У США припустили, що безпілотник, який російський винищувач збив над Чорним морем, ніколи не буде відновлений. Там заявили, що інцидент зі збитим РФ американським безпілотником "розслідується".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить здійснювати польоти там, де це дозволяє міжнародне право.

З оприлюдненого Міноборони США відео, знятого збитим над Чорним морем БПЛА MQ-9 Reaper, можна зробити висновок, що в його полі зору повністю перебувала головна військово-морська база росіян в окупованому Криму.