Німеччина не змінила своєї позиції щодо цього питання.

У Німеччині прокоментували можливість створення безпольотної зони над Україною, яку міг би запровадити Північноатлантичний альянс.

Як повідомляє The Guardian, речник уряду країни заявив, що Німеччина раніше відкинула ідею створення безпольотної зони над Україною, і не змінила своєї попередньої позиції, незважаючи на нещодавні внутрішні заклики до такого кроку з боку низки німецьких законодавців.

"Ми відкинули цю пропозицію. Ми відкинули це раніше, і я думаю, що те ж саме стосується і різних закликів, які лунають зараз", - заявив речник німецького уряду.

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Раніше повідомлялося, що німецькі політики запропонували залучити системи ППО країн НАТО, розміщені на східних кордонах Альянсу, для захисту західних регіонів України від російських безпілотників. Зокрема, це могли б зробити Польща та Румунія.

Чи можна закрити небо над Україною

Раніше у Повітряних силах України зазначали, що технічно у Польщі є можливість закрити частину неба над Україною. Це дозволило б Україні використовувати станції та пускові установки, які знаходяться для прикриття цивільних об'єктів на заході та перемістити їх на інші напрямки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував потребу в допомозі союзників закрити небо України, зазначивши, що об’єднання для захисту Ізраїля продемонструвало реальний ефект.

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