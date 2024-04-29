За словами Іллі Євлаша, технічно, Польща має таку можливість.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував нещодавній масований ракетний удар по Україні.

Зокрема, напередодні стало відомо, що під час масованого удару, одна з російських ракет підлетіла до кордону з Польщею. Варшава ж підіймала в повітря свої винищувачі.

"Раніше, коли російська ракета тимчасово залетіла в повітряний простір Польщі, тоді вже лунали розмови, що країна могла б закрити небо хоча б у західних областях нашої країни. Це дозволило б нам використовувати станції та пускові установки, які знаходяться для прикриття наших цивільних об'єктів на заході України та перемістити їх на інші напрямки", – сказав Євлаш.

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Він також зазначив, що технічно у Польщі є можливість закрити частину неба над Україною.

"Оскільки й великого радіуса дії у них є системи ППО, які могли б завдавати ці удари. Однак, для цього потрібна політична воля. І це вже більше розмова з нашим дипломатичним корпусом, які можуть це погодити. Це полегшило б нам життя певною мірою. Оскільки, ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Це нам стало б у пригоді", – зазначив Євлаш.

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