Стармер заявив, що Україна "повинна отримувати те, що їй потрібно і стільки, скільки потрібно, щоб виграти війну".

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер виступив на саміті G20 у Бразилії і відзначив відсутність Росії третій рік поспіль на події.

"Він [Путін] є автором свого вигнання, і на 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: припиніть війну, забирайтеся з України", - заявив він, пише Sky News.

На запитання журналіста, чи повинні британці "готуватися до ядерної війни", прем'єр-міністр відповів: "З Росії виходить безвідповідальна риторика, і це не зупинить нашу підтримку України".

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Стармер також розповів про "1000 днів жертвопринесення" України і повторив, що країна "повинна отримувати те, що їй потрібно і стільки, скільки потрібно, щоб виграти війну".

Зміна ядерної доктрини РФ - деталі

Сьогодні президент РФ Володимир Путін офіційно знизив поріг застосування Росією ядерної зброї, щоб дозволити ядерну відповідь на звичайний напад на Росію з боку будь-якої країни, підтримуваної ядерною державою.

Тепер Росія може застосувати ЯО в разі нападу на Білорусь - у новій версії документа союзна держава практично скрізь згадується нарівні з РФ.

Змінилося формулювання можливої ядерної відповіді в разі нападу звичайною зброєю: вона може бути застосована в разі критичної загрози суверенітету і (або) територіальній цілісності (раніше було - коли під загрозу поставлено саме існування держави).

Також ядерна відповідь тепер можлива в разі надходження інформації про масований старт (зліт) засобів нападу, серед яких ракети, літаки і безпілотники - коли вони перетнуть кордон РФ (тут Білорусь не згадується).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визначення умови для застосування Росією ядерної зброї у відповідь на початок запуску балістичних ракет російською територією свідчить, що російський диктатор Володимир Путін прагне якомога довшої війни, а не миру.

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