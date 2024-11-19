Росіяни оновили ядерну стратегію, але так і не представили мирного плану, зазначив президент.

Визначення умови для застосування Росією ядерної зброї у відповідь на початок запуску балістичних ракет по російській території свідчить, що російський диктатор Володимир Путін прагне якомога довшої війни, а не миру. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Зокрема, глава держави відповів на твердження, що нібито дозвіл на завдання Україною далекобійних ударів західною зброєю і погрози Росією застосувати ядерну зброю можуть призвести до початку Третьої світової війни.

Як підкреслив Зеленський, тисяча днів повномаштабної війни Росії проти України дає достатньо підстав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін не хоче жодного миру, бо навіть сьогодні росіяни вбивали цивільне населення України.

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"І особливо у цей день вони представили стратегію щодо ядерної зброї. Навіщо? Вони не представили мирну стратегію. Ви чули про це? Ви читали про це? Звичайно, що ні!", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, Путін прагне знищити не лише Україну, але й деякі інші країни, які є членами НАТО.

"Путін хоче війни якомога довше", - підкреслив Зеленський і додав, що російський диктатор бажає зруйнувати усі принципи і цінності.

Водночас, глава держави зауважив, що навіть коли росіяни "атакують словами в медіа про ядерну зброю", країни "Великої двадцятки", які нині зустрічаються у Бразилії, ніяк на російські погрози не відреагували. Зеленський сказав:

"Тож, якою має бути стратегія, якщо навіть країни G20 не мають жодної сильної стратегії? Наша стратегія полягає у тому, аби бути сильними. І коли Путін навіть говорить, ми повинні розмовляти про ядерну зброю... Світ повинен представити відповідь для порядку денного, дійсно сильну відповідь: що вони будуть робити, якщо Путін застосує щось схоже на цю зброю".

Зміна ядерної доктрини РФ

Російський президент Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Із неї випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент Росії, а агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку. Крім того, спільним нападом тепер вважається агресія проти Росії або її союзників з боку неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави.

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