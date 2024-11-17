Британський прем'єр дав зрозуміти, що не планує отримати таку саму долю критики і тому не телефонуватиме в Кремль.

Британський прем’єр Кір Стармер "не планує" розмовляти з Володимиром Путіним, оскільки Олаф Шольц зіткнувся зі шквалом критики через його розмову з російським диктатором. Про це повідомляє The Telegraph.

Видання звернуло увагу на те, що Стармер не спромігся прямо розкритикувати канцлера Німеччини, але очевидно і не схвалив його розмову з господарем Кремля.

"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним", — сказав журналістам британський прем’єр.

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The Telegraph зазначає, що раніше Шольца вже встигли розкритикувати у кількох європейських столицях. Так, польский прем’єр Дональд Туск заявив, що масштабна ракетна атака на Україну цієї ночі довела, що "ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками" і що "телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку з боку всього Заходу".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга теж заявив, що нічна атака була відповіддю Путіна тим, хто "дзвонив і відвідував його нещодавно". Президент України Володимир Зеленський ще до сьогоднішнього ракетного обстрілу попереджав, що телефонна розмова Шольца з Путіним відкрила "скриньку Пандори" і дала Путіну надію на "послаблення його міжнародної ізоляції".

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у 2023 році, також критично поставилася до рішення пана Шольца.

"Нам не слід знову змагатися за увагу Кремля. Це не допоможе, якщо глави європейських держав будуть вести скоординовані або неузгоджені телефонні розмови з Путіним", – сказала міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Дзвінок Шольца Путіну

Як писав УНІАН, у п’ятницю німецький канцлер Олаф Шольц уперше за два роки поговорив телефоном із Путіним. Під час розмови, яка тривала близько години, Шольц заявив Путіну, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

Багато експертів та політиків розкритикували це рішення Шольца. Наприклад, авторитетна французька газета Le Monde писала, що Путін сприйняв дзвінок Шольца скоріше як ознаку слабкості, ніж сили.

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