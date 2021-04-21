Видання нагадує, що в часи Холодної війни така поведінка вважалася підготовкою СРСР до конфронтації.

Кремль готується до відкритої війни з Україною? Верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель сказав, що Росія вже стягнула до кордону України й в окупований Крим "більше 150 тисяч солдатів".

І це найбільший російський військовий контингент під боком Києва за всі часи, - пише Bild. За інформацією німецького видання, Москва, схоже вже почала готувати наступний рівень ескалації.

"Тепер мільйони дорослих росіян (чоловіки й жінки) повинні повідомити місцеву владу про свій "призовний статус" (придатність для служби в армії, номер військового квитка тощо). Відповідні електронні й паперові листи розсилали останніми днями", - пише видання.

Читайте такожFinancial Times: Стягування військ до України – це більше, ніж спроба Кремля відвернути увагу від бід РосіїBild нагадує, в часи Холодної війни в ході протистояння західного й східного блоків така процедура вважалася в СРСР попереднім етапом мобілізації.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Переклад: Лесь Димань