Республіканці зосередять своє розслідування на передбачуваній злочинній діяльності сина Байдена - Хантера.

Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавчих органів і співробітників зі зв'язків з громадськістю в рамках реагування на можливу ініціативу партії республіканців по імпічменту президента Джо Байдена.

Як повідомляє NBC News з посиланням на чиновників Білого дому, це відповідь на на розслідування, що проводяться Палатою представників під керівництвом республіканців. Помічники і союзники Байдена заявляють, що готуються протистояти розслідуванню щодо імпічменту і "представити його як бездоказовий партійний обман, що демонструє схильність Республіканської партії до хаосу".

"Порівнювати це з минулими імпічментами - це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами", - сказав чиновник Білого дому. "Ніколи в сучасній історії імпічмент не базувався на відсутності доказів".

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Республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на передбачуваній злочинній діяльності сина Байдена Хантера Байдена в рамках його закордонних ділових операцій. Також будуть розглянуті ще недоведені твердження про те, що Джо Байден займався хабарництвом, корупцією або іншим чином зловживав своєю владою, щоб допомогти збагатити свого сина, поки він був віце-президентом.

Водночас навіть деякі члени Республіканської партії в Палаті представників визнають, що у них немає доказів правопорушень з боку президента. Однак спікер Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, наполягав на тому, що "у всій родині Байденів існує культура корупції".

Як заявив один з чиновників, знайомий з ситуацією, розслідування Республіканської партії щодо імпічменту "не є спробою, заснованою на фактах; це зусилля, орієнтовані на вибори".

Якщо республіканці в найближчі тижні або місяці реалізують загрози про імпічмент, Білий дім планує спробувати створити враження, в якому президент зосереджений на економічних проблемах, що впливають на життя людей. Мета полягає в тому, щоб представити Республіканську партію "відірваною від реальності", заявив представник Білого дому, оскільки домагання імпічменту можуть призвести до зупинки роботи уряду.

Політичні проблеми в інших країнах

Раніше правляча партія Грузії почала процедуру імпічменту проти президента Саломе Зурабішвілі. Її звинуватили в порушенні Конституції через те, що вона не погодила зустрічі з європейськими лідерами з урядом.

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