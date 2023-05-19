На думку Тейлор Грін, президент США не забезпечує дотримання міграційного законодавства і захист кордону з Мексикою.

Член Палати представників США Марджорі Тейлор Грін заявила, що представить статті про імпічмент президенту Джо Байдену.

Республіканець з Джорджії заявила, що статті будуть присвячені тому, як Байден справляється з безпекою кордонів, звинувачуючи його в "абсолютній нездатності ... захистити Штати", пише Politico.

Грін поговорила з керівництвом Республіканської партії про свої статті про імпічмент, заявивши, що вони в основному зосередилися на тому, щоб задавати питання про юридичні підстави. Грін сказала, що вона "пояснила причини, чому я це робила", і "вони не казали мені цього не робити - вони просто задавали мені питання щодо методу, законності та речей, що стосуються Конституції".

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"Я дуже поважаю республіканське керівництво і хочу працювати зі своїми колегами на конференції", - сказав Грін.

Вона додала, що це "перший набір" статей про імпічмент, які вона запропонує президенту. Грін, однак, сказала, що поки не збирається йти цим шляхом, заявивши, що хоче заручитися співавторами і підтримкою імпічменту.

"Чи є більший приклад безсоромного політичного трюку, ніж атака тролінгу імпічменту однієї з найбільш екстремістських членів Конгресу щодо "національної безпеки", тоді як вона активно вимагає припинити фінансування ФБР і навіть сказала, що вона "була б озброєна" і "виграла б" повстання 6 січня, якби тільки вона керувала ним?", - заявив офіційний представник Білого дому Ян Семс.

Можливий імпічмент Байдену - деталі

Республіканська партія США не відкидає можливості оголошення імпічменту президенту Джо Байдену в разі перемоги на проміжних виборах і набуття контролю над Сенатом.

Як заявив в інтерв'ю CNN лідер республіканської меншини в Палаті представників США Кевін Маккарті, республіканці ніколи на стануть використовувати імпічмент в політичних цілях.