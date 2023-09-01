Вона вирушила в Європейський тур з питань євроінтеграції країни.

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту проти президента Саломе Зурабішвілі.

Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, пише Грузія Online. Вчора він звинуватив її в порушенні Конституції через те, що вона не погодила зустрічі з європейськими лідерами з урядом. Політик запевняє, що дії Зурабішвілі нібито можуть перешкодити європейській інтеграції країни.

"Ясніше ясного, що Конституція дуже грубо порушується президентом Грузії, вона принесла присягу на цій Конституції, але вона її грубо порушує, і це дуже важка подія, і нам необхідно реагувати відповідним чином", - заявив він.

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Сама Зурабішвілі заявила, що її європейський тур покликаний забезпечити безпеку грузинського шляху в ЄС. "Грузинський народ вірить у своє європейське майбутнє", - написала вона в Twitter, опублікувавши фото із зустрічі з президентом ФРН Франком Штайнмаєром.

За словами Кобахідзе, для імпічменту необхідно 100 голосів, проте опозиція не підтримає їх рішення. Однак вони мають намір розпочати процедуру. Крім того, на Зурабішвілі хочуть заявити до Конституційного суду.

Відносини президента Грузії і правлячої партії

Влада Грузії засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, однак не стали вводити санкції проти Росії і передавати зброю українській армії.

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, член партії "Грузинська мрія", говорив, що РФ напала на Україну через її прагнення стати членом НАТО.

Нагадаємо, на початку березня парламент Грузії в першому слуханні прийняв законопроект "Про прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону "про іноагентів".

Після цього люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест рішенню уряду. Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників, розкритикувавши закон і його вплив на євроінтеграцію країни.

Також вона підтримала людей, які вийшли на мітинг проти відновлення прямого авіасполучення з Росією.

У День Незалежності Грузії вона розкритикувала уряд за зближення з країною-агресором, сказавши, що такі дії відокремлюють Грузії від Європи. "Наша гідність продано за 200 або 300 мільйонів? Хто думає, що Росія поверне нам території в обмін на наші поступки, той нічому не навчився з нашої історії", - заявила вона.

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