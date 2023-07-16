Радник Байдена наголосив, що Україна отримає стільки підтримки, скільки потребуватиме.

Майбутнє України - у НАТО. Це питання не підлягає обговоренню.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News. Він наголосив, що просто зараз "українці сміливо та відважно протистоять росіянам на півдні та на сході". Ба більше, українські воїни "завдають величезної шкоди" силам "другої армії світу".

"Захід працює над продовженням посилення наших санкцій, руйнуючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. Ми будемо продовжувати економічний тиск на Росію, а українці – військовий тиск на Росію. Тож я думаю, що врешті-решт, якщо Росія вирішить продовжувати боротьбу у цій війні, це дорого їй коштуватиме. І Україна продовжить прогресувати на полі бою", - сказав Салліван.

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Окремо він зауважив, що питання майбутнього України в НАТО вже вирішене. Наразі союзники збираються переконатися, що Україна отримує необхідну підтримку стільки, скільки їй потрібно.

"І нарешті, так, ми в НАТО дуже просто сказали, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, до чого зараз зобов’язалися всі 31 союзники", - сказав Салліван.

Щодо постачань касетних боєприпасів Україні, Салліван зауважив, що моральний авторитет США не постраждав після цього рішенняю, а президент Байден сповнений рішучості не залишити Київ без зброї.

"Я сумніваюся, що передача Україні зброї для захисту країни та цивільних осіб якимось чином підриває наш моральний авторитет", - заявив радник Салліван, додавши, що ні США, ні Україна не підписували угоду про заборону касетних боєприпасів.

Заяви США про Україну та НАТО

Як повідомляв УНІАН, 12 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що питання про те, "чи хочуть Україну бачити в НАТО" більше не стоїть.

Він також висловив захоплення стійкістю українців і підкреслив, що Україна - приклад для всього світу, а США роблять все, щоб якомога швидше поставити Україні все необхідне для захисту від російської агресії.

"Ми не відступимо. Я маю це на увазі - наше зобов'язання перед Україною не ослабне. Ми будемо виступати на боці свободи та волі сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася на справедливих умовах. На умовах, які будуть дотримуватися основних принципів статуту ООН", - підкреслив Байден.

Згодом представниця Держдепу Андреа Калан заявила, якщо Україна зараз стане членом НАТО, це означає, що НАТО буде в прямому конфлікті з Росією, що спричинить "величезну ескалацію", чого США та країни НАТО не хочуть

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