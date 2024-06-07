Зростають небезпеки, які можуть різко і несподівано підвищити ставки у війні.

У міру того, як війна з Росією продовжується, адміністрація Джо Байдена бере на себе все більші ризики, щоб підтримати Україну. Останнім прикладом є рішення Білого дому дозволити українським силам використовувати американську зброю для ураження цілей на території Росії. Ми також можемо незабаром побачити представників НАТО на території України, які тренуватимуть бійців, пише Time.

Зазначається, що півроку тому західні лідери не були готові обговорювати жодну з цих змін – принаймні публічно. Але нещодавні перемоги Росії на полі бою і жорсткіше ставлення Заходу до Володимира Путіна почали стирати ці червоні лінії. Російські війська почали просуватися вздовж довгих фронтів війни і знову загрожують Харкову, який розташований біля російського кордону. Неможливо нескінченно довго захищати Харків, не відкриваючи вогонь у відповідь по цілях через кордон. Також страх перед подальшим просуванням російських військ цього літа змусив західних лідерів занепокоїтися, що Україна може програти війну, якщо вони не будуть вживати термінових і рішучих заходів.

Байден також вирішив, що більшість погроз Путіна про відплату не заслуговують на довіру. Після неодноразових погроз (зазвичай неконкретних) проти країн НАТО у відповідь на різні акти передбачуваної агресії і навіть попереджень про можливість застосування Росією ядерної зброї, Путін зробив дуже мало дій, які могли б спровокувати більш широку війну. Частково це може бути пов'язано з тим, що Вашингтон, схоже, висловив Росії свої "червоні лінії", підкреслюють журналісти.

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За словами авторів, Байден також бере на себе більший ризик у відносинах з Росією, оскільки хоче уникнути враження, що він робить менше, ніж європейські союзники. Нарешті, після 27 місяців війни, без дійсно небезпечної ескалації до конфлікту, який би поставив НАТО і Росію ніс до носа, толерантність до ризику зростає в міру того, як війна затягується.

Ми також можемо очікувати новин, можливо, на саміті НАТО у Вашингтоні наступного місяця, про пакт безпеки Заходу з Україною. Хоча це не буде автоматичним зобов'язанням щодо взаємної оборони, яке приходить з членством в НАТО, він, ймовірно, підтвердить довгострокові зобов'язання перед Україною і формалізує процес, який прискорить затвердження озброєнь та іншої допомоги.

"Тим не менш, існує реальний і зростаючий ризик конфлікту Росії зі США та іншими членами НАТО. Західні лідери не можуть очікувати, що Путін буде сидіти склавши руки, коли всі його блефи будуть розкриті. Він не збирається розпочинати лобову атаку на країну НАТО, але ризик все більш агресивних і руйнівних російських кібератак зростає, і Кремль може знайти інші способи ускладнити життя в країнах НАТО. Існує також очевидний ризик того, що Україна може використати західну зброю для атак, які (випадково чи навмисно) вдарять по російському цивільному населенню. Або що в результаті російських ударів по Україні загинуть інструктори НАТО. Будь-який з цих сценаріїв призведе до подальшої ескалації", – йдеться у статті.

Автори додають, що зростають небезпеки, які можуть різко і несподівано підвищити ставки в цьому конфлікті.

Війна з Росією – останні новини

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував наданий його країною Києву обмежений дозвіл завдавати ударів по російські території американськими боєприпасами. За словами очільника Пентагону, це буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому".

Президент США Джо Байден на церемонії пам’яті 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії заявив, що Захід "не піде" від України на тлі повномасштабного російського вторгнення.

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