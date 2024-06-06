Американський президент вважає, що нинішньому поколінню доведеться рятувати світ від тиранії, як це було 80 років тому.

Захід "не піде" від України на тлі повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив президент США Джо Байден на церемонії пам’яті 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

"Ми не підемо, бо якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена, і на тому це не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою, під загрозою буде вся Європа", — сказав Байден на церемонії, де були присутні інші світові лідери.

Американський президент зауважив, що Адольф Гітлер свого часу вважав, що демократії слабкі, і що майбутнє – за диктатурами. Однак солдати Антигітлерівської коаліції, зокрема на пляжах Нормандії, довели, що свобода і демократія варті того, аби боротися за них навіть ціною власного життя, сказав Байден.

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Він зауважив, що "темні сили", з якими 80 років тому боролися союзники, нікуди не зникли, і прикладом цього є російське вторгнення в Україну.

"Українці воюють з неймовірною хоробрістю, зазнають важких втрат, але ніколи не втрачають духу. Вони завдали Росії надзвичайних втрат. США, НАТО та коаліція із понад 50 країн стоятимуть міцно на боці України", – сказав Байден.

Він наголосив, що дозволити Росії загарбати Україну означатиме, що Захід забув своїх героїв Нормандії.

"Союзники у День Висадки виконали свій обов’язок. Тепер питання в нас, і це наш час випробувань – чи виконаємо ми своє. Ми живемо в часи, коли демократія під великою загрозою в усьому світі. Ми маємо себе запитати, чи будемо ми протистояти тиранії, злу, нищівній жорстокості, чи ми будемо відстоювати свободу і демократію. Моя відповідь "Так" і це може бути лише "Так", – сказав Байден.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і обмінюватися розвідданими щодо спроможностей Росії у радіоелектронній боротьбі.

Також ми розповідали, що Франція відкриє в Україні агентство розвитку із загальним бюджетом 450 млн євро та створить окремий фонд у 200 млн євро, призначений для підтримки важливих інфраструктурних проектів.

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