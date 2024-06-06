Захід "не піде" від України на тлі повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив президент США Джо Байден на церемонії пам’яті 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
"Ми не підемо, бо якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена, і на тому це не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою, під загрозою буде вся Європа", — сказав Байден на церемонії, де були присутні інші світові лідери.
Американський президент зауважив, що Адольф Гітлер свого часу вважав, що демократії слабкі, і що майбутнє – за диктатурами. Однак солдати Антигітлерівської коаліції, зокрема на пляжах Нормандії, довели, що свобода і демократія варті того, аби боротися за них навіть ціною власного життя, сказав Байден.
Він зауважив, що "темні сили", з якими 80 років тому боролися союзники, нікуди не зникли, і прикладом цього є російське вторгнення в Україну.
"Українці воюють з неймовірною хоробрістю, зазнають важких втрат, але ніколи не втрачають духу. Вони завдали Росії надзвичайних втрат. США, НАТО та коаліція із понад 50 країн стоятимуть міцно на боці України", – сказав Байден.
Він наголосив, що дозволити Росії загарбати Україну означатиме, що Захід забув своїх героїв Нормандії.
"Союзники у День Висадки виконали свій обов’язок. Тепер питання в нас, і це наш час випробувань – чи виконаємо ми своє. Ми живемо в часи, коли демократія під великою загрозою в усьому світі. Ми маємо себе запитати, чи будемо ми протистояти тиранії, злу, нищівній жорстокості, чи ми будемо відстоювати свободу і демократію. Моя відповідь "Так" і це може бути лише "Так", – сказав Байден.
Західна допомога Україні: останні новини
Як писав УНІАН, НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і обмінюватися розвідданими щодо спроможностей Росії у радіоелектронній боротьбі.
Також ми розповідали, що Франція відкриє в Україні агентство розвитку із загальним бюджетом 450 млн євро та створить окремий фонд у 200 млн євро, призначений для підтримки важливих інфраструктурних проектів.