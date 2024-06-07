Штати надали українській державі можливість стріляти у відповідь по російських військах, підкреслив очільник Міноборони США.

Триває повномасштабна війна в Україні, і міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував наданий його країною Києву обмежений дозвіл завдавати ударів по російські території американськими боєприпасами.

За словами очільника Пентагону, це буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому". Такою інформацією чиновник поділився під час інтерв'ю CNN.

"Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", - заявив голова Міноборони Штатів.

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На початку червня стало відомо, що американська влада надала Києву дозвіл завдавати ударів по деяких цілях, які знаходяться на території РФ. Повідомлялося, що дозвіл стосується можливості "завдавати контрударів через кордон".

Згодом президент США Джо Байден заявив, що американська сторона не дозволяє українцям бити на відстань 322 кілометри углиб РФ і завдавати ударів по Москві та Кремлю.

Варто зазначити, що Україні був необхідний дозвіл на удари у відповідь по російському прикордонню, оскільки саме звідти супротивники часто завдавали ударів, зокрема, із зенітно-ракетних комплексів С-300, по Харкову та області.

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