На час вступу Байдена на посаду президента запаси боєприпасів були "відносно низькими".

Арсенал боєприпасів на складах Пентагону вичерпується на тлі надання військової допомоги Україні.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN. За його словами, запаси 155 боєприпасів, які є стандартами для НАТО, були "відносно низькими", коли Байден вступив на пост президента.

Адміністрація Байдена зрозуміла, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці. Крім того, цей процес буде складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні.

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"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси", – заявив Салліван.

Допомога США Україні

США допомагають Україні боротися з російськими окупантами з самого початку вторгнення. Країна постійно виділяє для ЗСУ пакети військової підтримки. Так, у США заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати український контрнаступ.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, довгострокова міжнародна підтримка України доведе президенту РФ Володимиру Путіну, що його розрахунок на те, що Захід припинить допомагати є помилковим.

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