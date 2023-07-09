Це питання - на порядку денному.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден летить до Великої Британії через побоювання з приводу його рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Як відомо, візит президента до Лондона був запланований на 9-10 червня. Як пише BBC, завтра він зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, в тому числі війну в Україні. Також він вперше після коронації зустрінеться з королем Чарльзом.

За даними видання, американський президент може звернутися до Сунака за підтримкою в питанні блокування Туреччиною вступу Швеції в НАТО. Також це питання можуть з'явитися на порядку денному саміту НАТО в Литві - поряд зі збільшенням запасів боєприпасів і переглядом планів оборони.

Відео дня

Україна отримає касетні боєприпаси: що відомо

Нагадаємо, що 7 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси.

Рішення обговорювалося довго, Байден назвав його "дуже важким", проте пояснив, що це необхідно.

Іспанія та Великобританія не підтримали таке рішення Штатів, заявивши, що виступають за допомогу Україні, проте проти використання касетних боєприпасів.

Канада, Німеччина та Нова Зеландія також заявили, що не підтримують використання касетних боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: