Держсекретар зазначив, що Путін уже програв у плані того, чого він намагався досягти в Україні.

Довгострокова міжнародна підтримка України доведе президенту РФ Володимиру Путіну, що його розрахунок на те, що Захід припинить допомагати є помилковим.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки. Він зауважив, що Путін не зможе "пересидіти" ні Україну, ні багато інших країн. І це, як вважає держсекретар, "найшвидший спосіб закінчити війну".

Блінкен заявив, що зміцнення ЗСУ "може бути найкращим способом позбавити Путіна ілюзій, що він якимось чином може пережити Україну і пережити десятки країн, які її підтримують в захисті".

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"І це найшвидший спосіб довести цю війну до кінця, тому що допоки Путін віритиме, що може продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав своїй країні, є надзвичайною. Військово та економічно вони значно слабші, ніж були раніше. Їхні позиції у світі різко впали, мільйони росіян покинули країну. Стільки людей вбито у м’ясорубці, яку створив сам Путін", - висловив думку посадовець.

Він додав, що цього тижня у Вільнюсі всі побачили, як десятки країн вживають дуже конкретних заходів щодо продовження підтримки України.

Блінкен зазначив, що країни НАТО надали Україні "дуже потужний пакет підтримки", у який включені заходи, які "діятимуть багато років для зміцнення оборонних інститутів України".

Він також наголосив, що країни G7 разом з деякими іншими партнерами оголосили зобов’язання з безпеки України.

"Програма безпеки зміцнять на роки вперед здатність України захищатися та стримувати агресію", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що Путін уже програв у плані того, чого він намагався досягти в Україні.

"Для Путіна йшлося про те, щоб стерти Україну з карти, покласти край її незалежності, включити до складу Росії. Цього не вдалося, і досягнути успіху він не може. Питання зараз у тому, де і як це закінчиться. Принципово, ці рішення повинна ухвалювати Україна... Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ", - сказав Блінкен.

При цьому, коментуючи можливі переговори з Росією, держсекретар США зазначив, що поки не бачить ознак готовності РФ до дипломатії.

Допомога США Україні

США допомагають Україні боротися з російськими окупантами з самого початку вторгнення. Країна постійно виділяє для ЗСУ пакети військової підтримки. Так, у США заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати український контрнаступ.

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