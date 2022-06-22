Мета цих навчань перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

Про це повідомило інформагентство "Белта"

"Щорічні навчання, минулого року аналогічні було проведено з військовими комісаріатами Могилівської області. Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Білоруські військові залучать на збори військовозобов'язаних запасу. Комісаріати хочуть "відпрацювати" питання оповіщення та відправки громадян у військові частини.

У навчаннях планується задіяти сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі. Це робиться для того, аби створити наближену до реальності обстановку.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що Білорусь веде розвідку на кордоні з Україною та обладнує інженерні позиції.

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