Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Білорусь веде розвідку на кордоні з Україною та обладнує інженерні позиції.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку росіяни з метою демонстрації присутності, утримують до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

"Противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем’яч Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що якщо президент Росії Володимир Путін "дотисне" Олександра Лукашенка вступити у війну проти української держави, то Білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: