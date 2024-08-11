Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.

Сьогодні вранці, 11 серпня, Білорусь почала перекидати свої танки в прикордонні райони з Україною.

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі, голова відомства віддав наказ стягнути війська до кордону. Підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

"Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, - ред.)", - вказується у заяві Міноборони.

Білоруське міністерство також показало кадри завантаження військової техніки на залізничний ешелон.

Згодом речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів в коментарі LIGA.net, що станом на заразх переміщення білоруської техніки поряд з нашим кордоном не фіксують.

"Обстановка по кордону залишається без змін", – сказав представник ДПСУ.

Війна в Україні - позиція Білорусі

10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. За його словами, білоруська система ППО нібито збивала українські дрони.

Згодом Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону. Туди відправляють "Полонез" та "Іскандер".

Якщо білоруський правитель Олександр Лукашенко вступить у війну проти України, його армію буде розбито. І атакувати ворожі обʼєкти в разі агресії з боку Білорусі можна буде без додаткових дозволів, наголосив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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