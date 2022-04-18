Вольфович угледів "підготовку агресії" проти Білорусі.

Так званий "держсекретар Радбезу Білорусі" Олександр Вольфович пригрозив "руйнуваннями, загибеллю і вибухами" трьом країнам Євросоюзу - Польщі, Литві та Латвії.

Його цитують білоруські ЗМІ.

Вольфович стверджує, що в цих країнах нібито збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура. Він також заявив про збільшення числа польотів зарубіжної авіації поблизу кордонів Білорусі.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію проти Білорусі та військові дії будуть проходити тільки в Білорусі. Ні, на їх території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", - заявив соратник диктатора Лукашенко.

Зазначимо, раніше Лукашенко назвав звірства російських військ у Бучі "спецоперацією Британії".

Як відомо, Білорусь офіційно не вступала у війну з Україною, проте з її території регулярно відбуваються ракетні обстріли, а також наступали російські окупанти.