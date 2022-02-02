У білоруському МЗС назвали це "вимушеною мірою".

Влада Білорусі ввела заборону на транзит залізницею групи товарів з Литви.

Як повідомляє DW, відповідне рішення оголосило сьогодні Міністерство закордонних справ Білорусі.

"Ухвалено рішення про заборону перевезень залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, завантажених на станціях литовських залізниць", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що це стало "вимушеним мірою", прийнятою у відповідь на "гібридну агресію щодо Білорусі, спрямовану на нанесення прямого економічного збитку добробуту білоруського народу".

Рішення набуде чинності 7 лютого.

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Нагадаємо, уряд Литви 12 січня ухвалив рішення з 1 лютого розірвати контракт на перевезення білоруського калію литовськими залізницями. Кабінет міністрів підтвердив висновок комісії з вивчення угод стратегічних компаній про те, що угода між литовськими залізницями (ЛЗ) і "Білоруськалієм" суперечить інтересам національної безпеки Литви. Документ був підписаний навесні 2018 року, термін його дії закінчувався в кінці 2023 року. За умовами договору, через Литву і порт в Клайпеді щорічно перевозилося до 11 млн тонн білоруських добрив.

Залізничний транзит калійних добрив через Литву тривав, незважаючи на санкції, введені США проти "Білоруськалія" з 8 грудня 2021 року. Це пояснюється тим, що ще до набуття чинності санкцій Білорусь перерахувала ЛЗ аванс на кілька місяців вперед, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про можливе обмеження транзиту товарів між Литвою і Україною у відповідь на заборону Вільнюса пропускати білоруські калійні добрива через порт Клайпеди.