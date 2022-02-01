Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Держдеп США зобов’язав сім’ї американських дипломатів покинути Білорусь через непередбачену ситуацію в регіоні у зв’язку зі зосередженими довкола України російськими військами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту.

"У зв’язку зі збільшенням незвичної і тривожної військової активності Росії біля кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі чи планують туди поїздки, повинні знати, що ситуація непередбачувана, і в регіоні спостерігається підвищена напруга", - інформує Держдеп.

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Також можливе потенційне переслідування, спрямоване конкретно на іноземців. Враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США наполегливо не рекомендується їздити до Білорусі.

"Можливості уряду США з надання планових чи невідкладних послуг громадянам США у Білорусі вже серйозно обмежені через рішення уряду Білорусі щодо штатного розкладу посольства США", - йдеться у повідомленні.

Американцям порадили уникати публічних демонстрацій і регулярно переглядати можливі плани від’їзду на випадок надзвичайної ситуації.

На тлі занепокоєнь світової спільноти щодо зосереджених російських військ навколо України Путін домовився з Лукашенком про позапланові військові навчання в Республіці у лютому. Проте, як свідчать дані ЗМІ, лише частина російських солдатів потрапляє на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху – неподалік українського кордону.

Захід переймається, що у можливій новій атаці на Україну Путін може залучити Білорусь.

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