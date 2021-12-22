Невизнаний президент хоче відповісти на санкції ЄС

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливе обмеження транзиту товарів між Литвою і Україною у відповідь на заборону Вільнюса пропускати білоруські калійні добрива через порт Клайпеди.

Таку заяву він зробив на поданні голови Гомельського облвиконкому, передає БЕЛТА.

Читайте такожВідповідь на санкції: Білорусь відмовиться від товарів з ЄС та США"І якщо тема транзиту з Євросоюзом вже всім набила оскому, то якось зовсім не згадують, що взаємний товарообіг України, наприклад, тільки з Литвою через нашу країну в цьому році склав близько трьох мільйонів тонн, у тому числі через Гомельську ділянку державного кордону", - нагадав Лукашенко.

"Я не розумію, чим литовці думають, напираючи на нас. Ми закриємо цей транзит, нехай їздять через Німеччину або спробують через Польщу – буде втричі дорожче", - додав він.

Читайте такожЗа заклики ввести санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі даватимуть до 12 років в'язниціНагадавши, Україна не приєдналася до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, пов'язаних з продовженням порушення прав людини і "інструменталізацією" незаконної міграції.

Нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка: подробиці

2 грудня Євросоюз офіційно затвердив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Белавиа" та інші компанії.

Також було розширено коло фізичних осіб, щодо яких діють санкції ЄС.

Загалом тепер санкції Євросоюзу застосовуються до 183 людей і 26 установ і компаній з Білорусі.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів, а громадянам ЄС і компаніям заборонено надавати фінансові кошти підсанкційним фізичним і юридичним особам.

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