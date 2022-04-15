Заборона вступає в дію з опівночі 16 квітня.

З опівночі 16 квітня Білорусь вводить заборону на переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу транспортних засобів (автомобілів і тягачів), зареєстрованих в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на державні ЗМІ Білорусі.

Зазначається, що це обмеження до 23 квітня 2022 року не стосуватиметься транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, які в’їхали на територію Білорусі до 16 квітня.

Як виняток, рух таких транспортних засобів буде дозволено "через певні блокпости до спеціально відведених місць для вантажних операцій та перечеплення".

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, які перевозять поштові відправки та тварин, також будуть їздити без обмежень.

Раніше у рамках чергового пакету санкцій ЄС проти Росії та Білорусі були заборонені всі російські та білоруські автомобільні перевезення вантажів у межах ЄС, включаючи транзит. Заборона не поширюється на низку товарів, таких як фармацевтика, медичні, сільськогосподарські та харчові продукти, у тому числі пшениця, а також автомобільний транспорт гуманітарного призначення.

Нагадаємо, банк SEB припинить обслуговувати платежі з Росії та Білорусі в країнах Балтії.

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