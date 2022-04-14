На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусової мобілізації.

У Білорусі населення лякають загрозою нападу українських військ.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00 14 квітня.

У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах військова поліція збройних сил РФ та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20%, зазначили у Генштабі.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії в країні. У ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу.

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