Раніше подібне рішення прийняла група Swedbank.

Шведський банк SEB в країнах Балтії з червня припинить обслуговування платежів у будь-якій валюті, які направляються в Росію і Білорусь, а також приходять із цих країн.

Відповідне рішення в банку пояснили ризиками, пов'язаними з ситуацією навколо України, і посиленням санкцій щодо Росії та Білорусі, передає Postimees із посиланням на BNS.

Відзначається, що після 31 травня 2022 року регулярні платежі будуть припинені автоматично.

Винятком стануть платежі, які будуть необхідні для забезпечення найважливіших державних функцій або будуть відбуватися з метою гуманітарної допомоги або для виплати пенсій.

Раніше подібне рішення прийняла група Swedbank, щоб дотримуватися всіх вимог санкцій Європейського Союзу і управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Платежі в Росію і Білорусь через Swedbank будуть можливі до 20 квітня 2022 року включно, платежі з цих країн - до 6 травня 2022 року включно.

При цьому, Swedbank "продовжить обслуговувати платежі, які спрямовані на окремі соціально-громадські групи, - мова про клієнтів, які з цих країн отримують платежі по пенсіях або посібниках".

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