Мер столиці Литви звернувся до білорусів.

У Вільнюсі, столиці Литви, встановили новий дорожній знак на підтримку України. На ньому є "послання" не тільки до українців, а й до білорусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

Він показав фото нового знаку. На ньому вказана відстань до Києва, а також відстань до Мінська. Мер Вільнюса закликав білорусів "прокидатися".

"779 км до вільного Києва. 187 км до окупованого Кремлем (тимчасово) Мінську. Новий дорожній знак у Вільнюсі. Сусіди білоруси, прокидайтесь", - написав він.

У коментарях українці та білоруси подякували Шімашюсу за допис та новий знак. Не обійшлося без ботів, яким мер Вільнюса також дав відповідь:

"Повторю те, що писав під попереднім постом. Слава Богу, що таких небагато, але, мабуть, не треба казати, які коментарі видаляють (а авторів найтупіших забанять). Приклади: "давайте спочатку подумаємо про наших людей", "не допоможе", "самі винні" та інші. Правда, через фейкові профілі або тих, хто створив собі другий фейк - всі нарікають. До речі, багато путінських тролів цього разу прокинулося".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Рада ЄС затвердила нові санкції проти РФ і Білорусі. Під "удар" потрапили SWIFT та криптоактиви.

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